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28 марта 2025, 21:40

Днепр атакуют вражеские беспилотники, слышны взрывы

28 марта 2025, 21:40
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фото: иллюстративное
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Вечером 28 марта 2025 года десятки вражеских беспилотников атаковали город Днепр.

Об этом сообщает Днепр Оперативный в Телеграмме, передает RegioNews.

Пролет вражеских БПЛА фиксируют в разных районах города. Кое-где слышны взрывы.

Впоследствии стало известно, что после взрыва в одном из районов города видно задымление и зарево от пожара.

Ранее ВСУ нанесли удар по Брянской области, откуда россияне запускала "Шахеды".

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