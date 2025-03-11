В Киеве празднование дня рождения закончилось поножовщиной
Происшествие случилось в одной из квартир дома в Святошинском районе Киева
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Вечером супруги вместе с родными праздновали день рождения жены. Во время ужина между именинницей и ее нетрезвым мужем возник конфликт, в который решил вмешаться их 46-летний сын. В разгар ссоры мужчина несколько раз ударил кухонным ножом 73-летнему отцу в живот.
Медики госпитализировали пенсионера с тяжелыми ранениями внутренних органов, а правоохранители задержали нападающего.
Злоумышленнику объявили подозрение. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, 9 марта в Тернопольской области во время застолья хозяин дома смертельно ранил гостя.
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