фото: полиция

ДТП произошло 14 февраля около 20:00 на трассе в Черниговском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в отбойник. От полученных травм 14-летняя пассажирка авто погибла на месте.

Водитель был трезв, автомобиль изъяли.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 12 февраля в Черкасской области водитель легковушки сбил девушку с ребенком в коляске. Мать погибла на месте, мальчик не пострадал.