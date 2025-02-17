По всей Украине развернули более 8 тысяч пунктов несокрушимости

фото: ГСЧС

По всей Украине действуют более 8 тысяч пунктов несокрушимости, из которых более 800 создано ГСЧС

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на главу ГСЧС Андрея Даника, передает RegioNews.

По его словам, по всей стране развернуто более 8 тысяч пунктов несокрушимости, из которых более 800 – от ГСЧС. Из них 761 – это стационарные пункты на базе подразделений и 42 – мобильные на базе палаток ГСЧС.

К пунктам несокрушимости спасательной службы с начала широкомасштабного вторжения РФ обратилось более 670 тысяч граждан.

По словам Даника, такие центры особенно востребованы при массированных обстрелах, аварийных или плановых отключениях электроэнергии.

Справка: "Пункт несокрушимости" — проект украинской власти, инициированный в ноябре 2022 года на фоне массированных обстрелов критической инфраструктуры со стороны России во время российско-украинской войны.

"Пункты несокрушимости" - это места, где предусмотрены тепло, вода, электричество, мобильная связь и т.д.

Также там можно согреться во время сильных морозов.

Пункты работают при всех областных и районных администрациях, при школах, зданиях ГСЧС. Одновременно в пункте могут находиться от 40 до 500 человек

Напомним, во вторник, 18 февраля, в Украине ожидается морозная погода без осадков, на дорогах почти во всех регионах гололедица. Температура воздуха опустится до -20 градусов.