03:35  07 февраля
Избиение подростка цепями в Киеве: за дело взялась полиция
18:16  07 февраля
Женщины в Украине зарабатывают почти на 20% меньше мужчин
18:45  07 февраля
Во Львове троллейбус насмерть переехал женщину
UA | RU
UA | RU
07 февраля 2025, 19:43

Россияне за день почти 20 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области

07 февраля 2025, 19:43
Читайте також українською мовою
фото: Телеграмм Сергей Лысак
Читайте також
українською мовою

Оккупанты 7 февраля почти 20 раз атаковали Никополь и Марганецкую общину Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены инфраструктура, предприятие, газопроводы, линия электропередач и жилые дома

Как передает RegioNews, об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Телеграмме.

"По Никополю и Марганецкому обществу в течение дня били российские войска. Почти десяток раз избивали из артиллерии, столько же применили и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, в райцентре из-за утренней атаки изуродованы пять частных домов, два хозяйственных сооружения и два газопровода, также задело линию электропередач.

В течение дня также добавилось разрушений, в том числе уничтожено хозяйственное сооружение, еще одно повреждено.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители задержали криминальных авторитетов. В ходе обысков у них нашли наркотики и боеприпасы.

Днепропетровская область Марганец Никополь обстрел
В Днепропетровской области мусоровоз провалился под асфальт
06 февраля 2025, 14:41
В Днепропетровской области в ДТП пострадали 14 человек
06 февраля 2025, 09:11
В Днепропетровской области сожгли военный автомобиль
06 февраля 2025, 08:48
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Стало известно, сколько украинских школьников находится за границей
07 февраля 2025, 20:06
В Закарпатье разоблачили продавца метамфетамина: торговал среди местных
07 февраля 2025, 19:30
Жительницу Хмельнитчины депортировали из Польши: названа причина
07 февраля 2025, 19:18
Во Львове троллейбус насмерть переехал женщину
07 февраля 2025, 18:45
"Евровидение-2025": 8 февраля состоится финал нацотбора
07 февраля 2025, 18:45
В Луцке сбили двух пешеходов: среди пострадавших – 10-летний ребенок
07 февраля 2025, 18:25
Женщины в Украине зарабатывают почти на 20% меньше мужчин
07 февраля 2025, 18:16
Разоблачили коллаборанта из Херсона, который стал "старостой села" при оккупантах
07 февраля 2025, 18:12
В Херсоне россияне атаковали остановку, ранен один человек
07 февраля 2025, 17:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »