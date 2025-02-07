Россияне за день почти 20 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области

фото: Телеграмм Сергей Лысак

Оккупанты 7 февраля почти 20 раз атаковали Никополь и Марганецкую общину Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены инфраструктура, предприятие, газопроводы, линия электропередач и жилые дома

Как передает RegioNews, об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Телеграмме.

"По Никополю и Марганецкому обществу в течение дня били российские войска. Почти десяток раз избивали из артиллерии, столько же применили и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, в райцентре из-за утренней атаки изуродованы пять частных домов, два хозяйственных сооружения и два газопровода, также задело линию электропередач.

В течение дня также добавилось разрушений, в том числе уничтожено хозяйственное сооружение, еще одно повреждено.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители задержали криминальных авторитетов. В ходе обысков у них нашли наркотики и боеприпасы.