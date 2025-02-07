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07 лютого 2025, 19:43

Росіяни за день майже 20 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області

07 лютого 2025, 19:43
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фото: Телеграм Сергій Лисак
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Окупанти 7 лютого майже 20 разів атакували Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, підприємство, газогони, лінія електропередач та житлові будинки

Як передає RegioNews, про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Телеграмі.

"По Нікополю та Марганецькій громаді протягом дня гатили російські війська. Майже десяток разів били з артилерії, стільки ж застосували й дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, у райцентрі через ранкову атаку понівечені п’ять приватних осель, дві господарські споруди та два газогони, також зачепило лінію електропередач.

Потягом дня також додалося руйнувань, зокрема знищена господарська споруда, ще одна пошкоджена.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці затримали кримінальних авторитетів. Під час обшуків у них знайшли наркотики та боєприпаси.

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