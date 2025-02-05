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05 февраля 2025, 23:03

Жительница Кривого Рога задержана за фейковое минирование

05 февраля 2025, 23:03
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Фото: Нацполиция
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Женщина позвонила в полицию и сообщила о минировании админздания. Когда информация не подтвердилась, правоохранители разыскали ее

Об этом сообщает Нацполиция в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Жительница Кривого Года 4 февраля около 16:40 позвонила по телефону на линию "102" и заявила, что в административном здании заложена взрывчатка. Спецслужбы отправились по адресу, однако информация оказалась ложной.

Правоохранители установили личность женщины. Это оказалась 49-летняя жительница Кривого Рога. Ее задержали.

"Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении по ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве задержали "минера". Мужчина сообщал полиции, что он якобы заложил взрывчатку в одном из зданий. Информация не подтвердилась. Правоохранители задержали мужчину, свои действия он объяснить адекватно не смог.

Также сообщалось, что в Ровно задержали "минера" многоэтажки. Пьяный мужчина сообщил в полицию о заминировании многоэтажки и объекта критической инфраструктуры в Ровно. Информация не подтвердилась. Правоохранители разыскали 35-летнего злоумышленника.

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