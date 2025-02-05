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05 лютого 2025, 23:03

Жителька Кривого Рогу затримана за фейкове мінування

05 лютого 2025, 23:03
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Фото: Нацполіція
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Жінка зателефонувала в поліцію та повідомила про мінування адмінбудівлі. Коли інформація не підтвердилась, правоохоронці розшукали її

Про це повідомляє Нацполіція в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Жителька Кривого Року 4 лютого близько 16:40 зателефонувала на лінію "102" та заявила, що в адміністративній будівлі закладено вибухівку. Спецслужби вирушили за адресою, проте інформація виявилась неправдивою.

Правоохоронці встановили особу жінки. Це виявилась 49-річна жителька Кривого Рогу. Її затримали.

"Слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали "мінера". Чоловік повідомляв поліції, що він нібито заклав вибухівку в одній з будівель. Інформація не підтвердилась. Правоохоронці затримали чоловіка, свої дії він пояснити адекватно не зміг.

Також повідомлялося, що у Рівному затримали "мінера" багатоповерхівки. П'яний чоловік повідомив в поліцію про замінування багатоповерхівки та об’єкта критичної інфраструктури у Рівному. Інформація не підтвердилась. Правоохоронці розшукали 35-річного зловмисника.

мінування поліція
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