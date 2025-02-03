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03 февраля 2025, 22:20

На Днепропетровщине мужчина незаконно нарубил деревьев более чем на миллион гривен

03 февраля 2025, 22:20
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Фото: прокуратура
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Жителю Желтых Вод теперь грозит заключение до семи лет. Правоохранители разоблачили его преступление: мужчина незаконно рубил деревья

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что осенью 2024 года местный житель Желтых Вод осуществлял незаконную порубку на территории Каменского района области. Муж вырубил деревья акация на сумму около 1,2 миллиона гривен.

"Черного" лесоруба разоблачили, когда он рубил деревья. Правоохранители забрали у него и лесоматериалы, и бензопилы. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

Напомним, что ранее в Житомирской области разоблачили лесорубов, которые уничтожили дубов на 900 тысяч гривен . Организатором оказался 39-летний местный житель. Он также привлек своих братьев к работе. Они скрывали преступление: за древесиной приезжали ночью, грузили на спецавтомобиль и доставляли на пилораму на территории Осыковского сельского совета Бердичевского района.

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