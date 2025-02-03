Фото: прокуратура

Жителю Жовтих Вод тепер загрожує ув'язнення до семи років. Правоохоронці викрили його злочин: чоловік незаконно рубав дерева

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що восени 2024 року місцевий житель міста Жовті Води здійснював незаконну порубку на території Кам’янського району області. Чоловік вирубав дерева акація на суму близько 1,2 мільйона гривень.

"Чорного" лісоруба викрили, коли він рубав дерева. Правоохоронці забрали в нього і лісоматеріали, і бензопили. Тепер йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, що раніше на Житомирщині викрили лісорубів, які знищили дубів на 900 тисяч гривень. Організатором виявився 39-річний місцевий житель. Він також залучив своїх братів до "роботи". Вони приховували злочин: за деревиною приїжджали вночі, вантажили на спецавтомобіль та доставляли на пилораму, що на території Осиківської сільської ради Бердичівського району.