В Кривом Роге продолжаются поиски 13-летней девочки

иллюстративное фото: из открытых источников

Вероника Каликина вышла из дома в школу 23 января и до сих пор не вернулась

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Приметы 13-летней девочки: на вид 12-14 лет, рост 156 см, худощавого телосложения, светлые русые волосы, голубые глаза.

Была одета в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, имела при себе синий рюкзак.

Всех, кто видел Веронику или имеет информацию о ее местонахождении, просят обратиться в полицию по номерам: (096) 198 75 20 или 102.

Напомним, ранее в Черновцах спасатели искали в озере мужчину, провалившегося под лед.