У Кривому Розі тривають пошуки 13-річної дівчинки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вероніка Каликіна вийшла з дому до школи 23 січня та досі не повернулась

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Прикмети 13-річної дівчинки: на вигляд 12-14 років, зріст 156 см, худорлявої статури, світле русяве волосся, блакитні очі.

Була одягнена у чорну куртку, чорні спортивні штани, чорні кросівки, мала при собі синій рюкзак.

Усіх, хто бачив Вероніку або має якусь інформацію про її місцезнаходження, просять звернутись до поліції за номерами: (096) 198 75 20 або 102.

Нагадаємо, раніше у Чернівцях рятувальники шукали в озері чоловіка, який провалився під кригу.