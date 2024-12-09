В Николаеве во время ремонтных работ травмировался работник аварийной бригады
Инцидент произошел днем 8 декабря в парке "Сердце города" в Николаеве
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Во время выполнения ремонтных работ на водопроводе один из рабочих аварийной бригады получил травмы. Спасатели подняли пострадавшего из технической ямы на поверхность и передали медикам. Сейчас пострадавший находится в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Продолжается расследование.
Напомним, днем 3 декабря в Житомире на 40-метровой высоте скончался машинист башенного крана.
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