На Дніпропетровщині у квартирі вибухнула граната

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Сьогодні, 28 листопада вночі у Вільногірську на Дніпропетровщині у квартирі стався вибух гранати. Травми дістав 41-річний чоловік

Про це йдеться у повідомленні Кам’янського районного управління поліції, передає RegioNews.

Подія трапилася у будинку на вулиці Центральній. Як встановили правоохоронці, близько другої години ночі чоловік необережно поводився з боєприпасом, який вибухнув у нього в руках. З травмами його госпіталізували. За даними слідчих, це була граната "Ф-1".

Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Також у межах розслідування буде встановлено походження боєприпасу.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з третього поверху житлового будинку. Боєприпас впав на зелену зону та вибухнув.