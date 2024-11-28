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28 листопада 2024, 19:14

На Дніпропетровщині у квартирі вибухнула граната

28 листопада 2024, 19:14
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фото: поліція
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Сьогодні, 28 листопада вночі у Вільногірську на Дніпропетровщині у квартирі стався вибух гранати. Травми дістав 41-річний чоловік

Про це йдеться у повідомленні Кам’янського районного управління поліції, передає RegioNews.

Подія трапилася у будинку на вулиці Центральній. Як встановили правоохоронці, близько другої години ночі чоловік необережно поводився з боєприпасом, який вибухнув у нього в руках. З травмами його госпіталізували. За даними слідчих, це була граната "Ф-1".

Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Також у межах розслідування буде встановлено походження боєприпасу.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з третього поверху житлового будинку. Боєприпас впав на зелену зону та вибухнув.

кримінал вибух Дніпропетровська область Боєприпаси Граната
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