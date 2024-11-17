На Днепропетровщине враг ударил по депо железнодорожников: есть погибшие и раненые
Утром, 17 ноября, в результате российских обстрелов на Днепропетровщине погибли двое железнодорожников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Как отмечается в сообщении, российские войска нанесли удар по депо железнодорожников.
Двое работников железнодорожного предприятия погибли, еще трое получили ранения. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Напомним, россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Сейчас известно об одном пострадавшем человеке.
Также в результате обстрела погибли два человека в Николаеве. Известно также, что россияне нанесли удары по городу Днепр, в результате чего получил ранение местный житель.
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