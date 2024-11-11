Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю: 2 гражданских погибли, 5 ранены
Сегодня, 11 ноября, российские оккупанты нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. Есть погибшие и пострадавшие
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По данным следствия, днем оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии.
"В результате атаки погибли двое местных жителей. Ранения получили пять человек. Повреждены жилой дом, медучреждение, учебное заведение, отделение банка, кафе, магазины, автомобили", ― говорится в сообщении.
Правоохранители документируют военные преступления российской армии.
Напомним, до 14 выросло число пострадавших в результате ракетного удара по многоэтажке в Кривом Роге на Днепропетровщине. Женщину и троих детей ищут под завалами.
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