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Число пострадавших в результате российского удара по пятиэтажке в Кривом Роге увеличилось до 8

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Трое из пострадавших госпитализированы.

"Кроме 11-летнего мальчика, женщины 58 и 75 лет. Все – в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

На месте работают все службы.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог на Днепропетровщине утром 11 ноября. В пятиэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.