В Киевской области задержали чиновника, который брал деньги за бронирование мест на кладбище

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В Вышгородском районе Киевщины задержан руководитель ритуальной службы коммунального предприятия, требовавший взятка за бронирование мест для захоронения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

В частности, мужчина требовал взятку в размере 2 тысяч долларов за бронирование мест на кладбище, которое находится в собственности общины.

48-летний мужчина был задержан "на горячем" во время передачи неправомерной выгоды, сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по факту принятия предложения, обещания или извлечения неправомерной выгоды. Чиновнику грозит до 10 лет заключения.

Напомним, ранее смотритель Совского кладбища в Киеве стал подозреваемым в уголовном производстве, поскольку насчитал двум фиктивным уборщикам кладбища более 3 миллионов гривен зарплаты.