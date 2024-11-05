В пригороде Черновцов автомобиль взлетел в кювет и опрокинулся: водительницу госпитализировали

фото: Нацполиция

ДТП с пострадавшей произошло 3 ноября на автодороге "М-19", вблизи села Чагор Черновицкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.

По данным следствия, утром 48-летняя жительница Черновцов не справилась с управлением Volkswagen Caddy, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет.

"В результате ДТП водитель получила травмы. Медики госпитализировали пострадавшую в больницу для оказания необходимой помощи", – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли изуродованное авто. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 2 ноября в селе Орадовка Уманского района женщина-водитель микроавтобуса Fiat Dukato насмерть сбила пешехода.