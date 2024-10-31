Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: ранена женщина

фото: Сергей Лысак

В течение суток российские войска атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и наносили удары из артиллерии. Из-за одного из обстрелов пострадала женщина

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, под ударом были Никополь и Мировская община. В результате обстрелов повреждены инфраструктура, административная и два не эксплуатировавшихся здания. Также под удар попал частный дом, задело линию электропередач.

"Пострадала 78-летняя женщина. Она получила осколочное ранение грудной клетки. Госпитализирована в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 30 октября россияне ударили по Днепру. В результате вражеской атаки пострадал 14-летний подросток.

Также сообщалось, что 30 октября в больнице скончался мужчина, который был ранен в результате удара по Кривому Рогу. Число погибших возросло до двух.