Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: поранена жінка

фото: Сергій Лисак

Протягом доби російські війська атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та наносили удари з артилерії. Через один із обстрілів постраждала жінка

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, під ударом були Нікополь і Мирівська громада. Внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, адміністративна і дві будівлі, які не експлуатувалися. Також під удар потрапив приватний будинок, зачепило лінію електропередач.

"Постраждала 78-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення грудної клітини. Госпіталізована в стані середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня росіяни вдарили по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки постраждав 14-річний підліток.

Також повідомлялося, що 30 жовтня у лікарні помер чоловік, який був поранений внаслідок удару по Кривому Рогу. Кількість загиблих зросла до двох.