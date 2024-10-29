Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: погиб мужчина, много раненых

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В понедельник вечером, 28 октября, оккупанты атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог на Днепропетровщине. Есть погибший и раненые

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции в Днепропетровской области.

По материалам следствия, около 22:00 оккупанты атаковали ракетой жилой район в Кривом Роге. Из-за атаки частично разрушена многоэтажка, повреждены несколько домов, медицинское учреждение, гаражи и автомобили.

"В результате ракетного удара по Кривому Рогу один человек погиб и 12 ранены", – говорится в сообщении.

Глава Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал, что захватчики почти полностью разрушили трехэтажный жилой дом в плотной многоквартирной застройке. Он уточнил, что среди 12 раненых, трое находились в операционной, из них двое мужчин очень тяжелые.

"К сожалению, парень 39 лет скончался - тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Врачи сделали все, что смогли. Соболезнования родным и близким", - добавил Александр Вилкул.

Напомним, вечером 28 октября оккупационная армия России атаковала КАБами центр Харькова. Захватчики разрушили всем известное здание Госпрома. Сообщалось о шести раненых.