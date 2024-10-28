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28 октября 2024, 15:42

В Днепропетровской области под обстрел попали энергетики

28 октября 2024, 15:42
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Энергетики ДТЭК в очередной раз попали под российский обстрел в Днепропетровской области

Об этом сообщает пресс-центр ДТЭК, передает RegioNews.

"Еще один тяжелый день для энергетиков Днепропетровщины. Наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где чинили воздушные линии. К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрела сильно поврежден рабочий автомобиль.

"Несмотря на ежедневную опасность энергетики продолжают делать все возможное, чтобы даже в условиях боевых действий обеспечивать питание", – подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, 28 октября россияне атаковали дроном Никополь. Ранения получили два ребенка.

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