иллюстративное фото: из открытых источников

Энергетики ДТЭК в очередной раз попали под российский обстрел в Днепропетровской области

Об этом сообщает пресс-центр ДТЭК, передает RegioNews.

"Еще один тяжелый день для энергетиков Днепропетровщины. Наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где чинили воздушные линии. К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрела сильно поврежден рабочий автомобиль.

"Несмотря на ежедневную опасность энергетики продолжают делать все возможное, чтобы даже в условиях боевых действий обеспечивать питание", – подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, 28 октября россияне атаковали дроном Никополь. Ранения получили два ребенка.