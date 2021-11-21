На Днепропетровщине в Каменском сгорели два авто

Фото: ГСЧС

В Днепровском районе города Каменское сегодня ночью сгорели два автомобиля

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровщины, передает RegioNews.

"21-го ноября в 03:31 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Харьковская Днепровского района города Каменское. По прибытию спасателей к месту вызова установлено, что пожар возник в легковом автомобиле, который находился на временной стоянке и перекинулся на соседний автомобиль", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожен легковой автомобиль и поврежден салон, моторный отсек и колеса автомобиля "Hyundai i30", который находился рядом. Общая площадь пожара 10 кв. м.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В 03:45 пожар локализован и в 04:06 ликвидирован. К ликвидации пожара привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось, в Днепре взорвалась и выгорела квартира погибли два человека.