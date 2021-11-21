09:14  21 ноября
Заболеваемость снижается: за сутки в Украине зафиксировано 10 635 новых случаев COVID-19
11:31  21 ноября
Украина сегодня возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
13:51  21 ноября
Россия готовится атаковать Украину зимой – ГУР
UA | RU
UA | RU
21 ноября 2021, 15:10

На Днепропетровщине в Каменском сгорели два авто

21 ноября 2021, 15:10
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Днепровском районе города Каменское сегодня ночью сгорели два автомобиля

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровщины, передает RegioNews.

"21-го ноября в 03:31 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Харьковская Днепровского района города Каменское. По прибытию спасателей к месту вызова установлено, что пожар возник в легковом автомобиле, который находился на временной стоянке и перекинулся на соседний автомобиль", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожен легковой автомобиль и поврежден салон, моторный отсек и колеса автомобиля "Hyundai i30", который находился рядом. Общая площадь пожара 10 кв. м.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В 03:45 пожар локализован и в 04:06 ликвидирован. К ликвидации пожара привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось, в Днепре взорвалась и выгорела квартира погибли два человека.

Днепропетровская область пожар авто ГСЧС

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram