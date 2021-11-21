На Дніпропетровщині у Кам’янському спалахнули два авто

Фото: ДСНС

У Дніпровському районі міста Кам’янське сьогодні вночі згоріли два автомобіля

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровщини, передає RegioNews.

"21-го листопада о 03:31 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Харківська Дніпровського району міста Кам’янське. По прибуттю рятувальників до місця виклику встановлено, що пожежа виникла у легковому автомобілі, який знаходився на тимчасовій стоянці та перекинулась на сусідній автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Вогнем знищено легковий автомобіль та пошкоджено салон, моторний відсік та колеса автомобіля "Hyundai i30", який знаходився поряд. Загальна площа пожежі 10 кв. м.

Внаслідок події загиблих та постраждалих немає. О 03:45 пожежу локалізовано та о 04:06 ліквідовано. До ліквідації пожежі залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Як повідомлялося, у Дніпрі вибухнула і вигоріла квартира, загинули дві людини.