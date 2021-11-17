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17 ноября 2021, 16:23

На Днепропетровщине отец забил свою четырехлетнюю дочь до смерти

17 ноября 2021, 16:23
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На Днепропетровщине многочисленные телесные повреждения причинил четырехлетней девочке ее отец. Через неделю от полученных травм ребенок скончался

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

Сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи, что в одном из сел Синельниковского района, поступило в полицию 16 ноября. Медицинские работники обнаружили тело девочки.

На место происшествия прибыли правоохранители отделения полиции № 3 Синельниковского районного управления полиции. Согласно врачебному свидетельству, смерть девочки наступила в результате избиения.

За совершение преступления в порядке ст. 208 УПК Украины полицейские задержали отца ребенка. По данному факту следственным осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Мариуполе местный житель нанес 7 ножевых ранений знакомому на глазах своего ребенка.

Днепропетровская область убийство ребенок полиция

 
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