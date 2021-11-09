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09 ноября 2021, 16:10 5

В Днепре анонсировали замену советским системам противовоздушной обороны

09 ноября 2021, 16:10 5
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из открытых источников
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В Днепре космическое предприятие конструкторское бюро "Южное" работает над разработкой новой зенитно-ракетной системы "Кильчень", которая, в случае принятия программы перевооружения, должен заменить существующие советские системы противовоздушной обороны С-300

Как пишет RegioNews со ссылкой на Донбасс.Реалии в конструкторском бюро могут за 5 лет завершить процесс опытно-конструкторской работы нового зенитно-ракетного комплекса, который значительно превосходит по показателям советские системы.

В КБ "Южном" надеются, что вскоре Кабмин одобрит программу развития ракетно-реактивного вооружения и выделит финансирование на разработку системы.

Сейчас на предприятии тестируют отдельные элементы новой зенитной ракеты, которая может поражать дозвуковые цели на расстоянии до 280 километров, а сверхзвуковые истребители – на расстоянии 130 км.

Система "Кильчень" будет состоять из шести комплексов, каждый из которых может вести огонь по 12 целям.

Одной системы хватит для прикрытия такого города, как Днепр.

ракета оборона Днепр вооружение

 
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