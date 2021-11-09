В Днепре анонсировали замену советским системам противовоздушной обороны

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В Днепре космическое предприятие конструкторское бюро "Южное" работает над разработкой новой зенитно-ракетной системы "Кильчень", которая, в случае принятия программы перевооружения, должен заменить существующие советские системы противовоздушной обороны С-300

Как пишет RegioNews со ссылкой на Донбасс.Реалии в конструкторском бюро могут за 5 лет завершить процесс опытно-конструкторской работы нового зенитно-ракетного комплекса, который значительно превосходит по показателям советские системы.

В КБ "Южном" надеются, что вскоре Кабмин одобрит программу развития ракетно-реактивного вооружения и выделит финансирование на разработку системы.

Сейчас на предприятии тестируют отдельные элементы новой зенитной ракеты, которая может поражать дозвуковые цели на расстоянии до 280 километров, а сверхзвуковые истребители – на расстоянии 130 км.

Система "Кильчень" будет состоять из шести комплексов, каждый из которых может вести огонь по 12 целям.

Одной системы хватит для прикрытия такого города, как Днепр.