В Днепре не хватило желающих ремонтировать мост за треть миллиарда гривен
Департамент капитального строительства горсовета Днепра отменил тендер на треть миллиарда гривен на новый ремонт Центрального моста города
Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro, передает RegioNews со ссылкой на Depo.Днепр.
Закупка была отменена из-за недостаточного количества участников аукциона.
На торги заявилось только ООО "Автомагистраль-Юг" с предложением на 8 тысяч гривен меньше суммы, которую заявил на тендер горсовет.
Напомним, что в Днепре на новый ремонт Нового моста планировалось потратить более 353 млн гривен. Заместитель Филатова рассказал подробности нового ремонта моста. Прошлый ремонт моста стоил городскому бюджету более 400 млн гривен.
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