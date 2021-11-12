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12 ноября 2021, 16:58

СБУ заблокировала транзит через Украину самолета подсанкционного нардепа Козака

12 ноября 2021, 16:58
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который подозревается в государственной измене и находится под санкциями СНБО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным СБУ, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из 5 подсанкционных самолетов: с Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

"Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Но СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джету", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, что в начале 2021 года по представлению СБУ СНБО ввел санкции к оператору воздушных судов JET4U и компаний - владельцев бизнес-джетов, которыми одиозные украинские политики осуществляли, в нарушение законодательства, полеты в аэропорты государства-агрессора.

санкции СНБО СБУ самолет Тарас Козак

 
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