СБУ заблокировала транзит через Украину самолета подсанкционного нардепа Козака

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который подозревается в государственной измене и находится под санкциями СНБО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным СБУ, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из 5 подсанкционных самолетов: с Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

"Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Но СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джету", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, что в начале 2021 года по представлению СБУ СНБО ввел санкции к оператору воздушных судов JET4U и компаний - владельцев бизнес-джетов, которыми одиозные украинские политики осуществляли, в нарушение законодательства, полеты в аэропорты государства-агрессора.