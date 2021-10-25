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25 октября 2021, 15:56 122

В Днепре на остановке скоропостижно скончался мужчина

25 октября 2021, 15:56 122
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Фото: Информатор
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В Днепре среди бела дня на остановке общественного транспорта умер мужчина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось возле рынка "Видатний" на Донецком шоссе. По словам очевидцев, которые вызвали на место происшествия "скорую", мужчина сидел на остановке и читал. В какой-то момент он упал и перестал подавать признаки жизни.

Впоследствии медики лишь констатировали смерть гражданина. На вид ему было около 57 лет. Что именно стало причиной случившегося, пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

Напомним, сегодня в Киеве возле метро обнаружили тело пожилой женщины.

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