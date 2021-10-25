У Дніпрі на зупинці раптово помер чоловік

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Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Інформатор".

Як стало відомо, подія трапилася біля ринку "Видатний" на Донецькому шосе. За словами очевидців, які викликали на місце події "швидку", чоловік сидів на зупинці і читав. У якийсь момент він впав і перестав подавати ознаки життя.

Згодом медики лише констатували смерть громадянина. На вигляд йому було близько 57 років. Що саме стало причиною того, що сталося, наразі невідомо. В обставинах події будуть розбиратися правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні у Києві біля метро виявили тіло літньої жінки.