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25 жовтня 2021, 15:56 167

У Дніпрі на зупинці раптово помер чоловік

25 жовтня 2021, 15:56 167
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Фото: Інформатор
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У Дніпрі серед білого дня на зупинці громадського транспорту помер чоловік

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Інформатор".

Як стало відомо, подія трапилася біля ринку "Видатний" на Донецькому шосе. За словами очевидців, які викликали на місце події "швидку", чоловік сидів на зупинці і читав. У якийсь момент він впав і перестав подавати ознаки життя.

Згодом медики лише констатували смерть громадянина. На вигляд йому було близько 57 років. Що саме стало причиною того, що сталося, наразі невідомо. В обставинах події будуть розбиратися правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні у Києві біля метро виявили тіло літньої жінки.

смерть Дніпро

 
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