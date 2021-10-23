Под Днепром подростка насмерть задавило железобетонной плитой

Фото: сайт ГСЧС

Под Днепром в селе на подростка 2005 года рождения упала железобетонная плита во время выполнения строительных работ, в результате чего он погиб

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Трагический случай произошел вчера около половины шестого в Обуховке на территории частного домовладения, где строители проводили работы.

На место вызвали полицию и спасателей. Сотрудники 3-й государственной пожарно-спасательной части установили, что мальчик был уже мертв.

Чтобы поднять тяжелую плиту и достать тело погибшего, пришлось привлечь кран.

Теперь полицейские проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства трагического несчастного случая.

Напомним, недавно в Черновцах упал башенный строительный кран, в результате чего травмировался 55-летний мужчина