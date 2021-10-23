Під Дніпром підлітка на смерть задавило залізобетонною плитою

Фото: сайт ДСНС

Під Дніпром у селі на підлітка 2005 року народження впала залізобетонна плита під час виконання будівельних робіт, внаслідок чого він загинув

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Трагічний випадок стався вчора близько половини шостого в Обухівці на території приватного домоволодіння, де будівельники проводили роботи.

На місце викликали поліцію і рятувальників. Співробітники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини встановили, що хлопчик був уже мертвий.

Щоб підняти важку плиту і дістати тіло загиблого, довелося залучити кран.

Тепер поліцейські проводять слідчі дії та встановлюють обставини трагічного нещасного випадку.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях впав баштовий будівельний кран, в результаті чого травмувався 55-річний чоловік