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23 жовтня 2021, 12:16 330

Під Дніпром підлітка на смерть задавило залізобетонною плитою

23 жовтня 2021, 12:16 330
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Фото: сайт ДСНС
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Під Дніпром у селі на підлітка 2005 року народження впала залізобетонна плита під час виконання будівельних робіт, внаслідок чого він загинув

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Трагічний випадок стався вчора близько половини шостого в Обухівці на території приватного домоволодіння, де будівельники проводили роботи.

На місце викликали поліцію і рятувальників. Співробітники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини встановили, що хлопчик був уже мертвий.

Щоб підняти важку плиту і дістати тіло загиблого, довелося залучити кран.

Тепер поліцейські проводять слідчі дії та встановлюють обставини трагічного нещасного випадку.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях впав баштовий будівельний кран, в результаті чого травмувався 55-річний чоловік

Дніпро

 
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