Під Дніпром підлітка на смерть задавило залізобетонною плитою
Під Дніпром у селі на підлітка 2005 року народження впала залізобетонна плита під час виконання будівельних робіт, внаслідок чого він загинув
Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Трагічний випадок стався вчора близько половини шостого в Обухівці на території приватного домоволодіння, де будівельники проводили роботи.
На місце викликали поліцію і рятувальників. Співробітники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини встановили, що хлопчик був уже мертвий.
Щоб підняти важку плиту і дістати тіло загиблого, довелося залучити кран.
Тепер поліцейські проводять слідчі дії та встановлюють обставини трагічного нещасного випадку.
Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях впав баштовий будівельний кран, в результаті чого травмувався 55-річний чоловік