Снимали видео для Инстаграм: в Кривом Роге подростки разгромили кладбище
В Кривом Роге подростки разгромили одно из местных кладбищ
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ролик, который впоследствии попал в социальные сети.
На нем видно, как несколько подростков курят и гуляют по кладбищу. В какой-то момент у одного из них в руках появляется крест, который они якобы сняли с могилы. Там же они делали фотографии и пили напитки, похожие на сок.
За данными местного издания, за подобным занятием детей замечают уже не впервые. Раньше они тоже гуляли по кладбищам, на которых потрошили плюшевых медведей на детских могилах.
По факту происшествия правоохранители проводят проверки и устанавливают личность подростков.
Напомним, недавно на кладбище в Кривом Роге вандал изуродовал памятники и кресты.
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