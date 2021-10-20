Знімали відео для Інстаграм: у Кривому Розі підлітки потрощили кладовище

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У Кривому Розі підлітки розгромили одне з місцевих кладовищ - вони робили це, знімаючи відео для Інстаграм

Про це пише RegioNews з посиланням на ролик, який згодом потрапив в соціальні мережі.

На ньому видно, як декілька підлітків курять і гуляють кладовищем. У якийсь момент у одного з них в руках з'являється хрест, який вони нібито зняли з могили. Там же вони робили світлини і пили напої, схожі на сік.

За даними місцевого видання, за подібним заняттям дітей помічають вже не вперше. Раніше вони теж гуляли кладовищами, на яких потрошили плюшевих ведмедів на дитячих могилах.

За фактом події правоохоронці проводять перевірки і встановлюють особу підлітків.

Нагадаємо, нещодавно на кладовищі у Кривому Розі вандал понівечив пам'ятники та хрести.