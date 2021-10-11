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11 октября 2021, 12:24 249

В Днепре горела школа: эвакуировали 730 человек

11 октября 2021, 12:24 249
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Фото: ГСЧС
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В г. Днепр на улице Караваева Новокодацкого района произошел пожар в средней общеобразовательной школе. Из здания эвакуировали 730 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении трехэтажного административного здания учебного заведения.

Самостоятельно вышли в безопасную зону 730 человек (ученики и педагоги)", - сообщили в прессслужбе.

По информации ГСЧС, огнем повреждено хозяйственное имущество на площади 3 кв. м. Пожар локализован в 10:10 и ликвидирован в 10:15.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе столицы вспыхнул пожар в Киевской инженерной гимназии. В результате пожара были эвакуированы 1500 детей.

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