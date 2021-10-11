У Дніпрі горіла школа: евакуювали 730 осіб

Фото: ДСНС

У м. Дніпро на вулиці Караваєва Новокодацького району сталась пожежа у середній загальноосвітній школі. З будівлі евакуювали 730 осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що пожежа виникла у підвальному приміщенні трьохповерхової адміністративної будівлі навчального закладу.

Самостійно вийшли у безпечну зону 730 осіб (учні та педагоги)", - повідомили у пресслужбі.

За інформацією ДСНС, вогнем пошкоджено господарче майно на площі 3 кв.м. Пожежу локалізовано о 10:10 та ліквідовано о 10:15.

Раніше повідомлялось, що у Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа в Київській інженерній гімназії. Внаслідок пожежі було евакуйовано 1500 дітей.