В Днепре мужчина позвонил в полицию и покончил с собой

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В Днепре мужчина совершил самоубийство - застрелился из ружья. При этом он предварительно предупредил правоохранителей о своих намерениях

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Днепр час".

Инцидент произошел на улице Гладкова, 43. Мужчина позвонил в полицию в шесть утра и сообщил, что устал от жизни и хочет застрелиться.

Чтобы не забрызгать квартиру кровью, он решил осуществить это под открытым небом. Поэтому попросил полицию оперативно убрать его тело.

Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, то обнаружили тело 69-летнего мужчины. Рядом лежало ружье, разрешение на него, а также мобильный телефон. Медики обнаружили на теле огнестрельное ранение в животе. Жена подтвердила, что он неоднократно хотел покончить с собой.

Напомним, что в августе на Запорожье женщина облила себя бензином и подожгла.