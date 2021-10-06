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06 жовтня 2021, 15:18 187

У Дніпрі чоловік зателефонував до поліції і наклав на себе руки

06 жовтня 2021, 15:18 187
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з відкритих джерел
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У Дніпрі чоловік вчинив самогубство – застрелився з рушниці. При цьому він попередньо попередив правоохоронців про свої наміри

Про це пише RegioNews з посиланням на "Днепр час".

Інцидент стався на вулиці Гладкова, 43. Чоловік зателефонував до поліції о шостій ранку і повідомив, що втомився від життя і хоче застрелитися.

Щоб не забризкати квартиру кров'ю, він вирішив здійснити це просто неба. Тому попросив поліцію оперативно прибрати його тіло.

Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, то виявили тіло 69-річного чоловіка. Поруч лежала рушниця, дозвіл на неї, а також мобільний телефон. Медики виявили на тілі вогнепальне поранення у животі. Дружина чоловіка підтвердила, що він неодноразово хотів вкоротити собі віку.

Нагадаємо, що у серпні на Запоріжжі жінка облила себе бензином та підпалила.

самоубивство поліція Дніпро медики Тіло

 
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