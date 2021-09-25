В Днепре ученик "по приколу" вскарабкался на крышу школы

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В Днепре в средней школе №21, что недалеко от сквера Героев, произошел инцидент-ученик вскарабкался на крышу школы через мансардное окно

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 11 канал

Как выяснилось, 14-летний парень решил приколоться. Снизу ему помогли товарищи, а дл того, чтобы добраться до окна, он использовал парты. В итоге задуманное удалось осуществить.

Когда ученик спустился, там его уже ждали учителя. По словам директора школы, окна были открыты лишь на 10 см, и как парень сумел через них вылезти – загадка. После инцидента окна закрыли наглухо.

Напомним, что накануне в Харькове местный житель играл на скрипке, находясь на крыше троллейбуса.