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24 сентября 2021, 19:02 49

В Харькове мужчина сыграл на скрипке на крыше троллейбуса

24 сентября 2021, 19:02 49
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В Харькове местный житель играл на скрипке, находясь на крыше троллейбуса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу местной полиции.

По данным правоохранителей, правонарушитель не успел зайти в троллейбус, когда закрылись двери, потому решил ворваться на крышу. Играл на скрипке ради привлечения внимания водителя. Водитель остановил троллейбус и вызвал наряд полиции.

Сотрудники полиции пригласили мужчину в полицейский отдел, установили его личность и опросили. Правонарушителем оказался 25-летний харьковчанин.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 2000 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет.

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