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23 сентября 2021, 13:46 426

В Днепре водитель сбил женщину, которую потом едва не задавил трамвай

23 сентября 2021, 13:46 426
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Фото из открытых источников
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В центре Днепра легковушка сбила женщину, которая затем упала на колею перед трамваем

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Днепр оперативный".

Происшествие произошло на проспекте Дмитрия Яворницкого. На автодороге фургон подрезал автомобиль Geely. Водитель последнего резко вывернул руль влево и сбил женщину, которая стояла на обочине.

От удара 73-летняя пенсионерка отлетела и упала на рельсы прямо перед трамваем, который двигался. К счастью, водитель трамвая успел притормозить.

Пострадавшую с жалобами на боль в спине доставили в 16 больницу.

Напомним, недавно во Львовской области микроавтобус въехал в остановку, в результате чего погиб человек.

Украина ДТП Днепр авария трамвай

 
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