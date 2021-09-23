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23 вересня 2021, 13:46 395

У Дніпрі водій збив жінку, яку потім ледь не задавив трамвай

23 вересня 2021, 13:46 395
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Фото з відкритих джерел
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У центрі Дніпра легковик збив жінку, яка потім впала на колію перед трамваєм

Про це пише RegioNews з посиланням на "Дніпро оперативний".

Подія сталася на проспекті Дмитра Яворницького. На автодорозі фургон підрізав автомобіль Geely. Водій останнього різко вивернув кермо вліво і збив жінку, яка стояла на узбіччі.

Від удару 73-річна пенсіонерка відлетіла і впала на рейки просто перед трамваєм, який рухався. На щастя, водій трамвая встиг пригальмувати.

Постраждалу зі скаргами на біль в спині доставили в 16 лікарню.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області мікроавтобус в'їхав в зупинку, внаслідок чого загинула людина.

Україна ДТП Дніпро аварія трамвай

 
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