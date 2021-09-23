У Дніпрі водій збив жінку, яку потім ледь не задавив трамвай
У центрі Дніпра легковик збив жінку, яка потім впала на колію перед трамваєм
Про це пише RegioNews з посиланням на "Дніпро оперативний".
Подія сталася на проспекті Дмитра Яворницького. На автодорозі фургон підрізав автомобіль Geely. Водій останнього різко вивернув кермо вліво і збив жінку, яка стояла на узбіччі.
Від удару 73-річна пенсіонерка відлетіла і впала на рейки просто перед трамваєм, який рухався. На щастя, водій трамвая встиг пригальмувати.
Постраждалу зі скаргами на біль в спині доставили в 16 лікарню.
Нагадаємо, нещодавно у Львівській області мікроавтобус в'їхав в зупинку, внаслідок чого загинула людина.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента