На Дніпропетровщині підліток наклав на себе руки, - ЗМІ

Фото з відкритих джерел

У Дніпропетровській області 14-річний підліток наклав на себе руки після сварки з дівчиною.

Про це пише RegioNews з посиланням на Інформатор.

Як повідомили виданню власні джерела, інцидент стався в місті Жовті Води. Відомо, що 18 вересня між 14-річним хлопчиком і його дівчиною виникла сварка. В ході конфлікту він сказав їй, що збирається повіситися, а потім пішов.

Дівчина повідомила в поліцію про його наміри вчинити самогубство. Правоохоронці знайшли його повішеним на дереві в лісосмузі.

За попередніми даними, слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили.

Тіло підлітка передали на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, днями у центрі Харкова знайшли застреленим власника ресторану.