На Дніпропетровщині підліток наклав на себе руки, - ЗМІ
У Дніпропетровській області 14-річний підліток наклав на себе руки після сварки з дівчиною.
Про це пише RegioNews з посиланням на Інформатор.
Як повідомили виданню власні джерела, інцидент стався в місті Жовті Води. Відомо, що 18 вересня між 14-річним хлопчиком і його дівчиною виникла сварка. В ході конфлікту він сказав їй, що збирається повіситися, а потім пішов.
Дівчина повідомила в поліцію про його наміри вчинити самогубство. Правоохоронці знайшли його повішеним на дереві в лісосмузі.
За попередніми даними, слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили.
Тіло підлітка передали на судово-медичну експертизу.
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