12:59  20 вересня
У Раді хочуть допускати до роботи тільки вакцинованих нардепів
10:41  20 вересня
Справи Майдану: затримано експосадовця МВС за підозрою у вбивстві трьох активістів
08:04  20 вересня
Окупанти на Донбасі знову поранили захисника України
UA | RU
UA | RU
20 вересня 2021, 12:12 518

На Дніпропетровщині підліток наклав на себе руки, - ЗМІ

20 вересня 2021, 12:12 518
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпропетровській області 14-річний підліток наклав на себе руки після сварки з дівчиною.

Про це пише RegioNews з посиланням на Інформатор.

Як повідомили виданню власні джерела, інцидент стався в місті Жовті Води. Відомо, що 18 вересня між 14-річним хлопчиком і його дівчиною виникла сварка. В ході конфлікту він сказав їй, що збирається повіситися, а потім пішов.

Дівчина повідомила в поліцію про його наміри вчинити самогубство. Правоохоронці знайшли його повішеним на дереві в лісосмузі.

За попередніми даними, слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили.

Тіло підлітка передали на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, днями у центрі Харкова знайшли застреленим власника ресторану.

Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua