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18 сентября 2021, 16:34 4

Смерть троих людей на предприятии Кривого Рога: появились подробности

18 сентября 2021, 16:34 4
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В Кривом Роге в канализационном отстойнике погибли три человека. Спасатели сообщили подробности трагедии

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Так, 18 сентября в 10:08 спасателям поступило сообщение от диспетчера КП "Кривбасводоканал" о том, что на улице Никопольское шоссе Долгинцевского района на территории предприятия трое мужчин упали до горизонтального отстойника и не отвечают.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине шесть метров.

Со дна отстойника с помощью веревки подняли тела погибших на поверхность. В результате происшествия погибли три человека (1962, 1982 и 1978 годов рождения).

Детали трагедии выясняют правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что работников предприятия затянуло в насос.

Украина спасатели ГСЧС Днепропетровская область Кривой Рог

 
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