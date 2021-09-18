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18 вересня 2021, 16:34 22

Смерть трьох людей на підприємстві Кривого Рогу: з'явилися подробиці

18 вересня 2021, 16:34 22
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У Кривому Розі в каналізаційному відстійнику загинули троє людей. Рятувальники повідомили подробиці трагедії

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС.

Так, 18 вересня о 10:08 рятувальникам надійшло повідомлення від диспетчера КП "Кривбасводоканал" про те, що на вулиці Нікопольське шосе Довгинцівського району на території підприємства троє чоловіків впали до горизонтального відстійника та не відповідають.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили що тіла без ознак життя знаходяться в конструкції горизонтального відстійника на глибині шість метрів.

З дна відстійника за допомогою мотузки підняли тіла загиблих чоловіків на поверхню. Внаслідок події загинуло три людини (1962, 1982 та 1978 років народження).

Деталі трагедії з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівників підприємства затягнуло до насосу.

Україна рятувальники ДСНС Дніпропетровська область Кривий Ріг

 
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