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17 сентября 2021, 11:04 147

На Днепропетровщине на поле подсолнечника нашли коноплю на 28 миллионов

17 сентября 2021, 11:04 147
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Фото: Нацполиция
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На поле в Криничанским районе Днепропетровской области среди насаждений подсолнечника росли 7 тысяч кустов конопли стоимостью около 28 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что поле арендовано частной агрофирмой для ведения сельскохозяйственных работ.

Среди растений подсолнечника была высажена конопля. Образцы растений направили на проведение экспертизы, остальное - уничтожили", - рассказали в полиции.

Руководитель агрофирмы уже установлен. Полицейские теперь устанавливают лиц, причастных к посадке и культивированию наркосодержащих растений.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Киеве мужчина пытался за 30 тыс. долларов выкупить у следователя свою нарколабораторию.

наркотики аграрии полиция природа поле

 
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