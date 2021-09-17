На Днепропетровщине на поле подсолнечника нашли коноплю на 28 миллионов

Фото: Нацполиция

На поле в Криничанским районе Днепропетровской области среди насаждений подсолнечника росли 7 тысяч кустов конопли стоимостью около 28 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что поле арендовано частной агрофирмой для ведения сельскохозяйственных работ.

Среди растений подсолнечника была высажена конопля. Образцы растений направили на проведение экспертизы, остальное - уничтожили", - рассказали в полиции.

Руководитель агрофирмы уже установлен. Полицейские теперь устанавливают лиц, причастных к посадке и культивированию наркосодержащих растений.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Киеве мужчина пытался за 30 тыс. долларов выкупить у следователя свою нарколабораторию.