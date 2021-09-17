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17 вересня 2021, 11:04 146

На Дніпропетровщині на полі соняшника знайшли коноплю на 28 мільйонів

17 вересня 2021, 11:04 146
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Фото: Нацполіція
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На полі у Криничанському районі Дніпропетровської області серед насаджень соняшнику росли 7 тисяч кущів конопель вартістю близько 28 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що поле орендоване приватною агрофірмою для ведення сільськогосподарських робіт.

Серед рослин соняшника були висаджені коноплі. Зразки рослин направили на проведення експертизи, решту - знищили", - розповіли у поліції.

Керівник агрофірми вже встановлений. Поліцейські наразі встановлюють осіб, причетних до посадки та культивування нарковмісних рослин.

За результатами експертизи вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався за 30 тис. доларів викупити у слідчого свою нарколабораторію.

наркотики аграрії поліція природа поле

 
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