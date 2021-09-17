На Дніпропетровщині на полі соняшника знайшли коноплю на 28 мільйонів
На полі у Криничанському районі Дніпропетровської області серед насаджень соняшнику росли 7 тисяч кущів конопель вартістю близько 28 мільйонів гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Правоохоронці встановили, що поле орендоване приватною агрофірмою для ведення сільськогосподарських робіт.
Серед рослин соняшника були висаджені коноплі. Зразки рослин направили на проведення експертизи, решту - знищили", - розповіли у поліції.
Керівник агрофірми вже встановлений. Поліцейські наразі встановлюють осіб, причетних до посадки та культивування нарковмісних рослин.
За результатами експертизи вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Києві чоловік намагався за 30 тис. доларів викупити у слідчого свою нарколабораторію.