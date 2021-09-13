На Днепропетровщине из окна больницы выпала медик: очевидцы говорят о суициде

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В Днепропетровской области из окна больницы выпал известная в Марганце врач акушер-гинеколог

Как сообщают в Facebook, очевидцы уверены, что женщина совершила суицид из-за проблем на работе, пишет RegioNews

"Сегодня погибла хорошая врач, специалист Валентина Р*, выпав из окна больницы", — говорится в заметке.

В Сети жители Марганца выразили сожаление по поводу гибели акушера-гинеколога и требуют от руководства больницы дать официальный ответ, "это несчастный случай или доведение до самоубийства в связи с сокращением?"

Напомним, ранее мы писали, что в городе Кодыма Одесской области обнаружили повешенным полицейского.

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