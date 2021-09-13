На Дніпропетровщині з вікна лікарні випала медик: очевидці кажуть про суїцид
У Дніпропетровській області з вікна лікарні випала відомий в Марганці лікар акушер-гінеколог
Як повідомляють у Facebook, очевидці впевнені, що жінка вчинила суїцид через проблеми на роботі, пише RegioNews
"Сьогодні загинула хороша лікар, фахівець Валентина Р*, випавши з вікна лікарні", — йдеться в дописі.
У мережі жителі марганцю висловили жаль з приводу загибелі акушера-гінеколога і вимагають від керівництва лікарні дати офіційну відповідь, "це нещасний випадок або доведення до самогубства у зв'язку зі скороченням?"
Нагадаємо, раніше ми писали, що у місті Кодима Одеської області виявили повішеним поліцейського.
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